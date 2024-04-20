Украинцы уничтожили вражеского полковника

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В оккупированном Луганске во время ракетного удара по штабу российских войск 13 апреля погиб полковник РФ Павел Кропотов. Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«Успешно демобилизован командир 59-й гвардейской бригады связи полковник Кропотов Павел, 13 апреля 2024 года в результате удара по штабу в г. Луганск», — рассказал Штефан.

Российские СМИ сообщают, что похороны ликвидированного российского комбрига проходили в Екатеринбурге в РФ.

«В Екатеринбурге попрощались с командиром воинской части 28331, гвардии полковником Павлом Кропотовым, который погиб в Луганске под обстрелом британских ракет. Проводить его в последний путь пришли около 200 человек», — говорится в сообщении.