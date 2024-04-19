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Аэропорт Гейдар Алиев вновь получил престижную премию

Аэропорт Гейдар Алиев вновь получил престижную премию

Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз подтвердил свой статус одного из лучших аэропортов региона, победив в двух номинациях престижной премии Skytrax World Airport Awards 2024.

Согласно информации пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев, на церемонии награждения, состоявшейся в пассажирском терминале EXPO во Франкфурте, Бакинскому аэропорту было присвоено звание «Лучший аэропорт Центральной Азии/СНГ». Кроме того, он в третий раз подряд стал победителем в номинации «Лучший аэропортовый персонал в Центральной Азии/СНГ».

«Это замечательное признание нашей работы и стремления к совершенству. Для нас важно не просто быть лучшими, но оставаться таковыми, и получение двух престижных наград от Skytrax подтверждает, что мы идем в правильном направлении. Бакинский аэропорт и впредь продолжит предоставлять высококачественные услуги, соответствующие самым высоким мировым требованиям и нормам», – сказал президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

«Бакинский аэропорт в последние годы пользуется неизменным успехом в конкурсе World Airport Awards и двойное признание как лучшего аэропорта в Центральной Азии/СНГ, так и лучшего аэропортового персонала в регионе свидетельствует об удовлетворенности аэропорта после вызовов последних лет», – заявил генеральный директор компании Skytrax Эдвард Плейстед.

Отметим, что премия World Airport Awards, считающаяся стандартом качества для мировой аэропортовой индустрии, основана на опросе World Airport Survey, проведенном среди пассажиров из 100 стран мира в течение 7 месяцев с 2023 по 2024 год.

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