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Макрон не верит в создание системы ПВО Украины как у Израиля

Макрон не верит в создание системы ПВО Украины как у Израиля

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о невозможности построить для Украины такую же систему ПВО, как у Израиля, поскольку еврейское государство развивало и финансировало ее на протяжении десятилетий.

«Израиль строил свою систему ПВО последние десятилетия, финансировал ее на протяжении долгого времени. Невозможно построить точно такую же систему, которая <…> отвечала бы всем потребностям Украины», – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Французский лидер добавил, что это невозможно еще и потому, что ресурсы Европы ограничены. «Мы можем задействовать только то (вооружения), что у нас есть в наличии и то, что мы можем произвести», – указал Макрон. По словам президента, страны Евросоюза продолжают оказывать помощь Киеву с учетом их возможностей.

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