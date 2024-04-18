Захарова: Ереван бросят сразу, как ЕС и США «наиграются»

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Страны Запада превратят Армению в новый инструмент для разжигания новых конфликтов в регионе, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Ереван бросят сразу, как ЕС и США «наиграются».

«Очевидно, что в Вашингтоне и Брюсселе поставлена цель разрушить все связи между Россией и Арменией, как в сфере безопасности, так и в экономике, а также подорвать механизмы ОДКБ и ЕАЭС. Западные страны стремятся рассорить ближайших соседей на Южном Кавказе, при этом Армении отводится роль всего лишь инструмента, с помощью которого США и ЕС планируют разжечь новый большой пожар. Наигравшись, потом западники Армению бросят», — сказала Захарова.