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Россия поставила в Азербайджан зараженную курятину

Россия поставила в Азербайджан зараженную курятину

В замороженной куриной продукции, импортированной из России, была обнаружена сальмонелла.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского агентства по безопасности пищевых продуктов.

Было отмечено, что образцы замороженного куриного филе (общим весом 19,2 тонны) производства филиала «Невинномысский» ООО «Ставропольский бройлер», импортируемого ООО «Ladess Group» из Российской Федерации, были представлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

По результатам проведенных анализов в образцах были обнаружены бактерии сальмонеллы.

По данному факту принято решение о вывозе за пределы таможенной территории или уничтожении опасной продукции в соответствии с законодательством.

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