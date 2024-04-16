Обнародован объем поставок азербайджанского газа в Сербию

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Азербайджан задекларировал экспорт в Сербию в январе-феврале 2024 года 6 млн 274,45 тыс. кубометров газа. Об этом говорится в информации Госкомитета по статистике.

Согласно им, стоимость поставленного газа составила $2 млн 605,44 тыс.

Речь идет об объемах, оформленных (задекларированных) Государственным таможенным комитетом Азербайджана, при этом все эти объемы пришлись на февраль.

Напомним, что SOCAR и сербская компания Srbijagas 15 ноября 2023 года подписали в Баку договор о поставках азербайджанского газа в Сербию, начиная с 2024 года.

Договор предусматривает поставку в Сербию до 400 млн куб.м. газа из Азербайджана в 2024 году с возможностью увеличения этих объемов в последующие годы.