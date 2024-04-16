ГФСЗ предупреждает о мошенниках

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Назначение адресной социальной помощи осуществляется через электронную систему.

Об этом говорится в обращении Государственного фонда социальной защиты Азербайджана к гражданам касательно оформления адресной социальной помощи.

«В ряде случаев мы сталкиваемся с фактами наличия посредников, которые пытаются присвоить средства граждан, обещая им якобы помощь в получении адресной социальной помощи. Еще раз доводим до сведения граждан, что назначение адресной помощи осуществляется через электронную систему, без какого-либо внешнего вмешательства. Подача заявления на получение социальной помощи осуществляется только в электронном виде, плата за подачу заявления не взимается. Информация о решении в связи с назначением соцпомощи направляется гражданам посредством SMS-уведомления», – отметили в фонде.

Было отмечено, что любой желающий может получить информацию об адресной помощи, а также о том, каким семьям назначается эта помощь и т.д., зайдя на сайт министерства и перейдя в подраздел «Адресная государственная социальная помощь» в разделе «Деятельность«, а также обратиться за адресной помощью через этот подраздел. Обратившись в колл-центр «142», также можно получить подробную информацию по этому вопросу.