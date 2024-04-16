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Эксперты МВФ прогнозируют почти 3-процентный рост ВВП Азербайджана

Эксперты МВФ прогнозируют почти 3-процентный рост ВВП Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана на 2024 год прогнозирует на уровне 2,8%.

Такой прогноз указан в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook.

В октябре прошлого года МВФ экономический рост в Азербайджане в 2024 году прогнозировал на уровне 2,5%. Однако в отчете, обнародованном по итогам консультаций в соответствии со статьей IV Соглашения «О создании МВФ», проведенных главой миссии фонда по Азербайджану Анной Бордон в ноябре 2023 года в Баку, в 2024-2028 годах среднегодовой темп роста экономики Азербайджана прогнозировался на уровне 2,3%, в 2029-2032 годах – выше 2,4% в год.

В новом докладе Валютный фонд рост ВВП Азербайджана на 2025 год прогнозирует на уровне 2,3%, а на 2029 год – 2,4%.

Правительство Азербайджана на 2024 год рост ВВП прогнозирует на уровне 2,4%.

Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составил 1,1%.

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