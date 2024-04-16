Товарооборот Азербайджана и РФ в I квартале сократился на 15,8%

81 Просмотров

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в первом квартале 2024 года составил $890,733 млн, что на 15,8% меньше показателя за аналогичный период 2023 года, сообщает Госкомстат.

По данным комитета, в январе – марте экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $288,962 млн, сократившись на 12,3%, а импорт товаров из РФ – $661,771 млн (спад на 16,9%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам первого квартала заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с Россией в этот период пришлось 9,19% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился в сравнении с предыдущим годом на 17,5% и достиг $4,358 млрд. Доля торговых операций с РФ в прошлом году составила 8,52% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.