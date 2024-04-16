Чехия заключила контракты на 180 тысяч снарядов для ВСУ

Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для дальнейшей передачи Украине. Еще планируется законтрактовать 300 тысяч боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Financial Times.
По его словам, ситуация в Украине критическая. Одна из причин – у украинских защитников заканчиваются боеприпасы и из-за этого они вынуждены каждый день принимать сложные решения.
«Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта – той самой линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы», – добавил глава чешского правительства.
Он также отметил, что чешская инициатива по снарядам для Украины добивается успеха благодаря «обманчивой простоте».
«Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов, и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы», – уточнил Фиала.
Как отметил премьер, всего к инициатива присоединилось около 20 стран.