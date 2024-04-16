Чехия заключила контракты на 180 тысяч снарядов для ВСУ

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Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для дальнейшей передачи Украине. Еще планируется законтрактовать 300 тысяч боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Financial Times.

По его словам, ситуация в Украине критическая. Одна из причин – у украинских защитников заканчиваются боеприпасы и из-за этого они вынуждены каждый день принимать сложные решения.

«Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта – той самой линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы», – добавил глава чешского правительства.

Он также отметил, что чешская инициатива по снарядам для Украины добивается успеха благодаря «обманчивой простоте».

«Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов, и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы», – уточнил Фиала.

Как отметил премьер, всего к инициатива присоединилось около 20 стран.