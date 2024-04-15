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Посол Кыргызстана — о роли Азербайджана в инициативе «Один пояс – один путь»

Посол Кыргызстана — о роли Азербайджана в инициативе «Один пояс – один путь»

Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев заявил, что в ходе предстоящего визита президента Садыра Жапарова 24 и 25 апреля в Азербайджан планируется обсудить реализацию уже достигнутых договоренностей, в первую очередь строительство пятизвездочного отеля на берегу Иссык-Куля, возвести который намерены быстрее, чем за запланированные три года.

«Мы продвигаемся в плане экономической дипломатии, работаем по вопросам логистики», – заявил он.

Дипломат добавил, что уже идут подготовительные работы к стройке века — железной дороги из Китая. «Рассматривается вариант через Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, затем через Каспий паромным сообщением до Баку и далее через Кавказ в Европу», – добавил дипломат.

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