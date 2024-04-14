Подсчитаны расходы Израиля на отражение иранского удара

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До $1,3 млрд за одну ночь могло стоить Израилю отражение сотен ракет и беспилотников Ирана. Об этом 14 апреля заявил порталу Ynet экс-советник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам бригадный генерал запаса Рам Аминах.

«Четыре-пять млрд шекелей ($1–1,3 млрд) за одну ночь», — прокомментировал он журналистам ситуацию, связанную с высокой стоимостью активации израильской системы противовоздушной обороны.

По словам Аминаха, данная сумма значительно превышает ту, которую заплатил за атаку сам Иран. По этой причине бывший советник израильского генштаба призвал увеличить оборонный бюджет страны.

В то же время бывший главный экономист министерства финансов Израиля Йоэль Неве отметил, что новые расходы на оборону могут помешать потенциалу экономического роста.