Кристалина Георгиева осталась на посту главы МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) переизбрал на второй пятилетний срок действующую главу организации Кристалину Георгиеву, сообщает DW.
Как сообщается, кандидатура Георгиевой на этот пост была единственной, решение о ее переизбрании было консенсусным. «Я очень благодарна за доверие и поддержку Исполнительного совета, который представляет 190 наших членов. Для меня большая честь продолжить руководить МВФ», – сказала она.
Болгарская экономистка сменила свою предшественницу в должности главы МВФ Кристин Лагард в 2019 году. Во время первого срока Георгиевой на этом посту Международный валютный фонд сосредоточился, среди прочего, на помощи странам, столкнувшимся с трудностями из-за пандемии коронавируса, а затем – на поддержке Украины и других государств, страдающих от последствий российской захватнической войны.