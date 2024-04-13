Кристалина Георгиева осталась на посту главы МВФ

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) переизбрал на второй пятилетний срок действующую главу организации Кристалину Георгиеву, сообщает DW.

Как сообщается, кандидатура Георгиевой на этот пост была единственной, решение о ее переизбрании было консенсусным. «Я очень благодарна за доверие и поддержку Исполнительного совета, который представляет 190 наших членов. Для меня большая честь продолжить руководить МВФ», – сказала она.

Болгарская экономистка сменила свою предшественницу в должности главы МВФ Кристин Лагард в 2019 году. Во время первого срока Георгиевой на этом посту Международный валютный фонд сосредоточился, среди прочего, на помощи странам, столкнувшимся с трудностями из-за пандемии коронавируса, а затем – на поддержке Украины и других государств, страдающих от последствий российской захватнической войны.