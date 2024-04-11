Иран метит в ряды наблюдателей при ЕАЭС

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Тегеран намерен получить статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и в дальнейшем продолжить сближение с организацией. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на международной конференции, посвященной российско-иранскому сотрудничеству.

«В перспективе, на первом этапе сближения, мы хотим стать наблюдателем при ЕАЭС, затем последуют дальнейшие действия при поддержке России», – сказал дипломат.

По словам посла, Иран готов проходить последующие этапы для более глубокого взаимодействия и вступления в организацию. При этом он выразил надежду на поддержку стран-участниц Евразийского экономического союза.