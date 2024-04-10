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Мария Захарова: «И тут появился Запад»

Мария Захарова: "И тут появился Запад"

Россия проявляла себя как эффективный посредник для Южного Кавказа.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«И тут появился Запад. Из злобы своей, из ревности, из опасения, что здесь может установиться мир, начал действовать против стран региона», – отметила Захарова.

Что касается Армении, то каждое суверенное государство имеет свое видение, вопрос только в том, что подчас западное вмешательство нарушает уже достигнутую гармонию в регионе, добавила она.

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