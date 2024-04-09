Юсуф Алекперов приобрел активы в Беларуси

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У структуры Юсуфа Алекперова, сына акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, появились активы на рынке детского питания. Компания стала владельцем 49% белорусского производителя пюре и соков «Белфуд Продакшн».

У инвесторов высокий интерес к рынку детского питания, в том числе из-за растущего спроса, а расположение мощностей в Беларуси не мешает развиваться на российском рынке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

«Белфуд Продакшн» производит пюре, соки, нектары под брендом «Маленькое счастье». Компания обеспечивает четверть белорусского рынка детского пюре. В целом за месяц здесь могут выпускать до 15 млн упаковок продукции. Более 50% продукции «Белфуд Продакшн» идет на экспорт, преимущественно в Россию.