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Ирак может запустить курдский трубопровод для поставок нефти в Турцию

Ирак может запустить курдский трубопровод для поставок нефти в Турцию

Багдад занимается ремонтом нефтепровода, который может позволить ему отправлять 350 тыс. баррелей в сутки в Турцию к концу месяца.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление заместитель министра по добыче и разведки нефти Ирака Басим Мохаммед.

Этот шаг, вероятно, вызовет недовольство иностранных нефтяных компаний и Регионального правительства Курдистана (КРП), пишет агентство.

Багдад считает незаконными соглашения о разделе продукции между курдами и иностранными компаниями, использующими курдский трубопровод. Федеральное правительство в Багдаде потребует, чтобы нефтяные компании вели переговоры с ним для продажи своей нефти по возрожденному трубопроводу в Турцию, что может разгневать курдов, которые практически полностью полагаются на нефтяные доходы.

«Ремонтные работы продолжаются, и завершена основная насосная станция с резервуарами для хранения. Трубопровод, вероятно, будет введен в эксплуатацию и готов возобновить поставки к концу этого месяца», — сказал Басим.

Восстановление поврежденных участков внутри Ирака и ремонт важной насосной станции станут первым этапом операций по восстановлению трубопровода до полной пропускной способности, сказал он.

Курдский трубопровод был остановлен 25 марта 2023 года после того, как арбитражный суд постановил, что он нарушает положения договора 1973 года, облегчая экспорт нефти из курдского автономного региона без согласия Багдада.

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