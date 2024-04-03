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Захарова пожаловалась на то, что Ереван принимал решения по Карабаху «под влиянием НАТО»

Захарова пожаловалась на то, что Ереван принимал решения по Карабаху "под влиянием НАТО"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления о том, что Москва и ОДКБ не помогли Армении во время обострения в регионе.

По ее словам, Ереван принимал решения по Карабаху «под влиянием НАТО».

«Я обвиняю во лжи всех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это решение Ереван принял после консультаций с Западом. Я обвиняю во лжи всех, кто исповедует и распространяет идею вины России и ОДКБ за решения, принятые Ереваном по Карабаху», – сказала она в эфире телеканала «Звезда».

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном зависит от того, насколько Ереван позволит ЕС, США и Британии деструктивно влиять на ситуацию в регионе и в стране, добавила Захарова.

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