Захарова пожаловалась на то, что Ереван принимал решения по Карабаху «под влиянием НАТО»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления о том, что Москва и ОДКБ не помогли Армении во время обострения в регионе.

По ее словам, Ереван принимал решения по Карабаху «под влиянием НАТО».

«Я обвиняю во лжи всех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это решение Ереван принял после консультаций с Западом. Я обвиняю во лжи всех, кто исповедует и распространяет идею вины России и ОДКБ за решения, принятые Ереваном по Карабаху», – сказала она в эфире телеканала «Звезда».

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном зависит от того, насколько Ереван позволит ЕС, США и Британии деструктивно влиять на ситуацию в регионе и в стране, добавила Захарова.