Баку и Бухарест обсудили реализацию проекта «Зеленого энергокоридора» (фото)

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Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в нашей стране румынским коллегой Себастьяном Иоаном Бурдужей.

Согласно информации Министерства энергетики, на встрече, проведенной в рамках Межправительственной комиссии, было подчеркнуто, что Азербайджан и Румыния являются дружественными странами, развивающими отношения на основе стратегического партнерства. Была обсуждена роль энергетических проектов стратегического значения в выводе связей сотрудничества на новый этап развития. В этой связи были обсуждены «Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа», проект «Черноморский СПГ», «Кольцо солидарности», вопросы поставок газа между SOCAR и Romgaz S.A, а также текущая ситуация и перспективы сотрудничества с Transgaz по вопросам транспортировки газа. Были затронуты вопросы расширения сотрудничества в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.

Была высоко оценена поддержка Румынией проекта «зеленого энергетического коридора» в рамках реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией». Были рассмотрены меры, принимаемые по определению консалтинговой юридической компании для создания Совместного предприятия по этому коридору и подаче заявки на статус проекта общего и совместного интересов (PCI/PMI). Отмечена важность наращивания усилий, связанных с ускорением реализации проекта.

В ходе беседы было решено принять необходимые меры для установления интенсивных связей и укрепления сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в сфере регулирования энергетических вопросов.