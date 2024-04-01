Туристы потратили в Азербайджане почти полтора миллиарда

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Иностранные туристы, посетившие Азербайджан в 2023 году, потратили в республике 2 млрд 439,2 млн манатов ($1,43 млрд), что на 82% выше показателя 2022 года.

В 2023 году страну посетили 2,1 млн иностранных граждан (в 2022г – 1,6 млн человек), из которых 1,4 млн человек (1,1 млн человек) – с целью туризма, уточняет «Интерфакс».

В целом, число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в 2023 году, составило 65% от рекордного допандемийного уровня, зафиксированного в 2019 году (3,2 млн человек). В 2019 году иностранные туристы потратили в Азербайджане почти 3 млрд манатов.

В 2023 году вклад сектора туризма в ВВП Азербайджана составил 2,2% (добавленная стоимость составила 2 млрд 684,5 млн манатов) против 1,6% в 2022г и 2,4% в 2019 году.

В настоящее время в Азербайджане сохраняются ряд ограничений из-за COVID-19. В частности, до 1 июля 2024 года закрыты сухопутные границы.