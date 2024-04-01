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Азербайджанский шахматист продвинулся в рейтинге ФИДЕ

Азербайджанский шахматист продвинулся в рейтинге ФИДЕ

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров занял 17 строчку в опубликованном сегодня рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает сайт ФИДЕ, гроссмейстер с показателем 2733 поднялся на две строчки в рейтинге по сравнению с прошлым месяцем.

Другой азербайджанский шахматист Теймур Раджабов (2723) ухудшил позиции, заняв 28-ю строчку рейтинга.

Рейтинг возглавляет норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2830), далее следуют два представителя США Фабиано Каруана (2803) и Хикару Накамура (2789).

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