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Минобороны показало уничтоженные камеры наблюдения Армении

Минобороны показало уничтоженные камеры наблюдения Армении

На начальном этапе антитеррористической операции были выведены из строя более 200 оптико-электронных камер и камер наблюдения, принадлежащих Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

На начальном этапе антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией в Карабахском регионе, в качестве легитимных военных целей были выведены из строя средства слежения и наблюдения вооруженных сил Армении в заранее обнаруженных местах в окопах, на огневых позициях и опорных пунктах, а также в местах постоянной дислокации.

Отметим, что более 200 оптико-электронных камер и камер наблюдения вооруженных сил Армении были изготовлены кустарным способом и установлены на высоте 10-15 и 20-30 метров вдоль линии соприкосновения, протяженностью до 480 километров, с целью наблюдения за передвижениями наших подразделений и гражданских лиц, осуществления против них диверсионной деятельности различного характера.

Оптико-электронные камеры и камеры наблюдения вооруженных сил Армении, обнаруженные в Карабахском экономическом районе нашими средствами разведки, были выведены из строя с применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии.

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