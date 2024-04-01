Венгрия начала закупать природный газ у Турции

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Венгрия с понедельника начинает закупать природный газ у Турции, за два квартала в страну поступят 275 миллионов кубометров турецкого «голубого топлива».

Впервые о планах покупать у Турции природный газ или сжиженный природный газ заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто летом 2023 года.

Он ранее не раз подчеркивал, что Турция является для Венгрии надежным транзитером российского и азербайджанского газа, а теперь Венгрия сможет стать первой не соседней страной, куда Турция станет экспортировать свой газ.