Останки людей, обнаруженных в Ходжалы, похоронят в городе на Аллее шехидов (обновлено, фото, видео)

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10:45 Останки семи человек, которые будут похоронены на Аллее шехидов в Ходжалы, отправлены в город Ходжалы.

После церемонии прощания, состоявшейся в городке вынужденных переселенцев в городе Барда, останки 7 человек были отправлены в город Ходжалы. На Аллее шехидов в Ходжалы будут похоронены:

1. Алиев Агали Наиб оглу, 01.06.1933

2. Алиева Сурая Бехбуд гызы, 01.06.1933

3. Наджафов Шираслан Гамиш оглу, 1952

4. Селимов Хазар Саявуш оглу, 01.09.1974

5. Селимова Тамилла Агамирзе гызы, 01.06.1935

6. Джавадов Али Мусул оглу, 15.06.1954

7. Исмаилов Исмаил Бахман оглу, 01.08.1955.

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09:21 Проходит церемония прощания с лицами, останки которых были обнаружены в Ходжалы.

Cегодня в Ходжалы будут захоронены останки жертв Ходжалинского геноцида.

Церемония прощания с шехидами проходит в городке вынужденных переселенцев, расположенном в городе Барда.