Останки людей, обнаруженных в Ходжалы, похоронят в городе на Аллее шехидов (обновлено, фото, видео) |
Мехрибан Алиева обнародовала публикацию ко Дню геноцида азербайджанцев |
В массовой драке в Баку 3 человека получили ножевые ранения |
Минобороны: Азербайджан пресечет любую армянскую провокацию |
Исполняется 106 лет со дня геноцида азербайджанцев |
Пашинян: «Мы никогда на претендовали на территорию данных сел» |
Армения перебрасывает военную технику на границу с Азербайджаном (видео) |
Француз и другие иностранцы проникли в депо Бакметрополитена и повредили имущество |
Дипломатическая миссия посла Ирана неожиданно завершилась |
Главное Общество

Останки людей, обнаруженных в Ходжалы, похоронят в городе на Аллее шехидов (обновлено, фото, видео)

Останки людей, обнаруженных в Ходжалы, похоронят в городе на Аллее шехидов (обновлено, фото, видео)

10:45 Останки семи человек, которые будут похоронены на Аллее шехидов в Ходжалы, отправлены в город Ходжалы.

После церемонии прощания, состоявшейся в городке вынужденных переселенцев в городе Барда, останки 7 человек были отправлены в город Ходжалы. На Аллее шехидов в Ходжалы будут похоронены:

1. Алиев Агали Наиб оглу, 01.06.1933

2. Алиева Сурая Бехбуд гызы, 01.06.1933

3. Наджафов Шираслан Гамиш оглу, 1952

4. Селимов Хазар Саявуш оглу, 01.09.1974

5. Селимова Тамилла Агамирзе гызы, 01.06.1935

6. Джавадов Али Мусул оглу, 15.06.1954

7. Исмаилов Исмаил Бахман оглу, 01.08.1955.

***

09:21 Проходит церемония прощания с лицами, останки которых были обнаружены в Ходжалы.

Cегодня в Ходжалы будут захоронены останки жертв Ходжалинского геноцида.

Церемония прощания с шехидами проходит в городке вынужденных переселенцев, расположенном в городе Барда.

Теги:
Из этой рубрики
Останки людей, обнаруженных в Ходжалы, похоронят в городе на Аллее шехидов (обновлено, фото, видео)
Общество

Останки людей, обнаруженных в Ходжалы, похоронят в городе на Аллее шехидов (обновлено, фото, видео)

2024/03/31, 10:45
Мехрибан Алиева обнародовала публикацию ко Дню геноцида азербайджанцев
Общество

Мехрибан Алиева обнародовала публикацию ко Дню геноцида азербайджанцев

2024/03/31, 09:53
В массовой драке в Баку 3 человека получили ножевые ранения
Общество

В массовой драке в Баку 3 человека получили ножевые ранения

2024/03/31, 09:14
Исполняется 106 лет со дня геноцида азербайджанцев
Общество

Исполняется 106 лет со дня геноцида азербайджанцев

2024/03/31, 07:20
МИД распространил заявление по случаю Дня геноцида азербайджанцев
Общество

МИД распространил заявление по случаю Дня геноцида азербайджанцев

2024/03/30, 23:59
Посол США побывал в Шеки
Общество

Посол США побывал в Шеки

2024/03/30, 22:55
Госкомитет Азербайджана об инциденте в связи с таможенным досмотром гражданина (видео)
Общество

Госкомитет Азербайджана об инциденте в связи с таможенным досмотром гражданина (видео)

2024/03/30, 20:55
Обвалилась дорога в Лахыдж (фото)
Общество

Обвалилась дорога в Лахыдж (фото)

2024/03/30, 20:28
Проведен субботник по очистке главных улиц и проспектов Баку
Общество

Проведен субботник по очистке главных улиц и проспектов Баку

2024/03/30, 19:28