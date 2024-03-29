«Карабах» стал 11-кратным чемпионом Азербайджана по футболу

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Агдамский футбольный клуб «Карабах» в 11-й раз оформил чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана.

Очередные три очка были завоеваны в 28-м туре первенства страны в игре с гянджинским «Кяпазом, сообщает Report.

Агдамцы на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова одержали разгромную победу со счетом 6:1. В составе победителей отличились Жулио Ромао (21-я минута), Олавио Жуниньо (52, 56), Аббас Гусейнов (64), Эльвин Джафаргулиев (69) и Редон Джиджа (88). На 90-й минуте Латир Фал забил гол престижа «Кяпаза».

Благодаря победе агдамцы увеличили число очков в активе до 69, что сделало «скакунов» недосягаемыми для ближайшего соперника.

Это также 10-е чемпионство Гурбана Гурбанова на посту главного тренера «Карабаха».