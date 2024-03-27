Упали поставки легковых автомобилей из ЕС в Азербайджан

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Экспорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, из стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджан в январе 2024 года снизился в денежном выражении на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, примерно до 12,7 млн евро, говорится в информации статистического управления Евросоюза (Евростат).

В тройку ведущих экспортеров в этом месяце вошли: Германия – 4,7 млн евро (спад на 39,2% год к году), Словакия – 4,65 млн евро (рост на 24,1%) и Италия – 2,1 млн евро (рост на 67,7%).