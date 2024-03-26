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Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)

Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)

Сборная Грузии по футболу обыграла команду Греции в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, сообщает РБК. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2.

До этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьих, семь поражений.

Сборная Грузии, лидером которой является полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов Европы.

Главным тренером грузинской команды является Вилли Саньоль, серебряный призер чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции.

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