В России считают Буданова «законной целью» (видео)

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов является «законной целью» для ВС России, как и все, кто совершают преступления против неё, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его слова приводит ТАСС.

