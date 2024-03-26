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В России считают Буданова «законной целью» (видео)

В России считают Буданова «законной целью» (видео)

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов является «законной целью» для ВС России, как и все, кто совершают преступления против неё, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его слова приводит ТАСС.

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