Вагит Алекперов возглавил список самых значимых бизнесменов в ХМАО

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Экономика ХМАО так или иначе связана с нефть. Добыча и переработка «черного золота» здесь составляет 88% от всей промышленности региона. Но чьи же имена и фамилии делают округ процветающим? Об этом в материале Muksun.fm.

ТОП-10 самых богатых нефтяников ХМАО:

1. Пожалуй, самой значительной фигурой в мире бизнеса в ХМАО является Вагит Алекперов. Предприниматель является президентом и генеральным директором нефтяной компании «Лукойл».

2. Благодаря значительному увеличению капитала, генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов в 2023 году занял 79-е место в рейтинге Forbes. Согласно журналу, его состояние оценивается в 125 миллиардов рублей.

3. Предприятия Равиля Салихова осуществляют услуги при возведении нефтяных скважин. Компания приносит свыше 3 млрд рублей прибыли, а выручка составляет более 40 млрд рублей.

4. Компания Ярослава Мельника ООО «Экотон» оказывает услуги «Роснефти», «Газпрому», «Лукойлу». В 2023 году чистая прибыль нефтесервиса составила более 3 млрд рублей.

5. Братья Джаббарали и Давронбек Акбаровы из ХМАО являются успешными бизнесменами, активно развивающими «Инкомнефть». Родственники известны своим инновационным подходом и стремлением к развитию разнообразных проектов.

6. Анатолий Марченко руководит компаниями «Талспецстрой» и ООО «СНГ», специализирующимися на строительстве промысловых дорог и объектов нефтегазовой отрасли. Общая выручка всех предприятий за 2022 год составила около 4 миллиардов рублей.

7. Михаил Сердюк — российский бизнесмен, известный своей деятельностью в нефтегазовой отрасли. В его активах числится 14 предприятий. Одной из известных является ООО «Югранефтеразведка».

8. Предприятие нижневартовской компании «НПК ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» занимается добычей нефти. Генеральным директором компании является Людмила Волынкина. За год организации удалось резко увеличить свою выручку.

9. Еще одной известной женщиной в Югре является Таисья Турушева. Её компания «Нерга» из Приобья строит и обустраивает площадки на месторождениях. Известно, что организация на протяжении долгих лет внедряет новые способы для облегчения трудовой деятельности, а также занимается бережливым производством.

10. Замыкает составленный рейтинг Иван Дукай — учредитель знаменитой компании ООО «ОТНП-НВ», торгующей топливом. За несколько лет Иван зарекомендовал себя, как грамотный руководитель и хороший бизнес-партнер.