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Главное Экономика

Азербайджан пошел на уступки для продукции из России

Азербайджан пошел на уступки для продукции из России

Россельхознадзор и Агентство пищевой безопасности Азербайджана договорились о продлении до 1 июля 2024 года ввоза в Азербайджан продукции с этикетками на товарах без перевода на азербайджанский язык, сообщает Россельхознадзор.

“Россельхознадзор информирует о продлении до 1 июля 2024 года переходного периода, в течение которого на территорию Азербайджана может поступать продукция (упакованная в розничную и/или в промышленную упаковку для дальнейшей переработки), этикетка/пояснительные листки которой не содержат перевод на азербайджанский язык”, – говорится в информации ведомства.

При этом товары должны ввозиться в сопровождении стикеров, содержащих перевод информации на азербайджанский язык.

В Россельхознадзоре пояснили, что стикерование продукции малого объема, размер упаковки которой затрудняет нанесение информации на нескольких языках, может осуществляться нанесением стикера, содержащего перевод на иностранный язык, на верхнюю упаковку.

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