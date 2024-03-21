Стало известно, как долго будут действовать льготы для переселенцев

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Меры социальной защиты, предусмотренные Законом Азербайджанской Республики «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц» действительны в течение трех лет с момента возникновения условий для возвращения вынужденных переселенцев в прежние места проживания, а в отношении приравниваемых к ним лиц – до момента создания условий для их возвращения в прежние места проживания или до тех пор, пока они не поселятся там на постоянной основе.

Об этом сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, передает АПА.