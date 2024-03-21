Что произойдет на Южном Кавказе после 5 апреля? |
Хикмет Гаджиев: Отношения с Китаем будут только расширяться в будущем |
США заявили, что не стоят за смещением Имрана Хана с поста премьера Пакистана |
Пашинян: Возвращая четыре приграничных села Азербайджану, Армения получает госграницу |
Хикмет Гаджиев показал обновленную карту ООН по Азербайджану |
Путин отреагировал на масштабные удары ВСУ по Белгороду: У нас есть «свои планы» |
Кремль: Несогласие Баку на миссию ЕС в Армении может поставить под сомнение ее эффективность |
США и Турция договорились по антироссийским санкциям |
Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС |
Главное Общество

Стало известно, как долго будут действовать льготы для переселенцев

Стало известно, как долго будут действовать льготы для переселенцев

Меры социальной защиты, предусмотренные Законом Азербайджанской Республики «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц» действительны в течение трех лет с момента возникновения условий для возвращения вынужденных переселенцев в прежние места проживания, а в отношении приравниваемых к ним лиц – до момента создания условий для их возвращения в прежние места проживания или до тех пор, пока они не поселятся там на постоянной основе.

Об этом сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, передает АПА.

Теги:
Из этой рубрики
В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие иранские наркотики
Общество

В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие иранские наркотики

2024/03/21, 14:13
Стало известно, как долго будут действовать льготы для переселенцев
Общество

Стало известно, как долго будут действовать льготы для переселенцев

2024/03/21, 13:52
В Баку ожидается переменная облачность
Общество

В Баку ожидается переменная облачность

2024/03/21, 12:52
Обнародовано количество бывших вынужденных переселенцев, которых вернут на освобожденные территории в 2024 году
Общество

Обнародовано количество бывших вынужденных переселенцев, которых вернут на освобожденные территории в 2024 году

2024/03/21, 12:32
Озвучено количество человек с синдромом Дауна в Азербайджане
Общество

Озвучено количество человек с синдромом Дауна в Азербайджане

2024/03/21, 12:18
АПБА утвердил санитарные нормы и правила в применении пищевых добавок
Общество

АПБА утвердил санитарные нормы и правила в применении пищевых добавок

2024/03/21, 10:51
Орнаменты судьбы Наргиз Аскерзаде (видео, фото)
Общество

Орнаменты судьбы Наргиз Аскерзаде (видео, фото)

2024/03/21, 09:50
Туман ограничит видимость на ряде дорог страны
Общество

Туман ограничит видимость на ряде дорог страны

2024/03/21, 09:15
TikTok опроверг информацию о новых условиях в Азербайджане
Общество

TikTok опроверг информацию о новых условиях в Азербайджане

2024/03/20, 16:09