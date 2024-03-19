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Туристы из России проявляют интерес к освобожденным землям Азербайджана

Туристы из России проявляют интерес к освобожденным землям Азербайджана

Туристические возможности освобожденных от оккупации территорий Азербайджана представлены на проходящей в России 30-й выставке «MITT – международная индустрия туризма и гостеприимства».

Об этом сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде.

Он отметил, что на выставке Азербайджан представляют ЗАО «Азербайджан хава йоллары», туристический центр «Шахдаг» и 13 местных промышленных предприятий.

«Россия является одним из приоритетных рынков для азербайджанского туризма. Граждане Российской Федерации лидировали среди иностранных туристов, посетивших Азербайджан в прошлом году – нашу страну посетили более 624 тысяч граждан России, этот показатель вырос на 40 процентов. Азербайджан занимает первое место в списке стран, которые посетили граждане России. Мы планируем еще более увеличить количество туристов, приезжающих в Азербайджан из России», – приводит АПА его слова.

К.Гулузаде напомнил, что в начале марта между Азербайджаном и Россией было подписано межправительственное соглашение, охватывающее 2024-2026 годы. В течение трех лет наряду с другими сферами планируется расширить сотрудничество и в сфере туризма. Он отметил также, что в ближайшее время в России откроется представительство Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Подчеркнув, что на московской выставке представлен также туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, представитель Государственного агентства по туризму сказал: «Наши освобожденные территории – это новообразованная территория для всего мира. На этих территориях рекордными темпами создается инфраструктура, в том числе туристическая. С нынешнего года организуются поездки иностранных туристов на освобожденные территории. Мы начали привлекать на освобожденные территории туристов из разных стран, в том числе и из России. Мы видим, что на выставках и международных мероприятиях проявляют большой интерес к этим территориям. Карабахская экономическая зона Азербайджана имеет большие возможности для туризма. Там будут созданы различные туристические услуги, в том числе летний туризм, гастротуризм, зимний туризм, чтобы туристы из всех стран могли увидеть и полюбить наш Карабах и наш Восточный Зангезур», – сказал К.Гулузаде.

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