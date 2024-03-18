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В ВС Азербайджана отметили годовщину победы в битве при Чанаггала (фото)

В ВС Азербайджана отметили годовщину победы в битве при Чанаггала (фото)

В специальных военно-учебных заведениях, подведомственных Национальному университету обороны, прошли мероприятия, посвященные 109-й годовщине победы в битве при Чанаггала. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В мероприятиях приняли участие представители Министерства обороны и Национального университета обороны, военнослужащие, курсанты, профессорско-преподавательский состав специальных военно-учебных заведений и другие гости.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память великих лидеров Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, шехидов, погибших в битве при Чанаггала и героев, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и независимости обеих стран. В сопровождении Военного оркестра прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Турции.

На мероприятиях было рассказано о великой летописи, созданной нашей героической нацией 109 лет назад в Чанаггала, доблести, проявленной в битве, ставшей одной из славных страниц военной истории. Было отмечено, что отважные сыны Азербайджана вместе с турецкими братьями в Анатолии, Чанаггала продемонстрировали образцы мужества, память о наших героях, погибших в этой битве, навеки в наших сердцах.

Подчеркивалось, что одним из наглядных проявлений единства и равенства двух братских стран является моральная поддержка, оказываемая Турцией справедливой позиции Азербайджана в Отечественной войне.

Было отмечено, что братство Азербайджана и Турции построено на незыблемых, вечных основах, опирающихся на идеи великих лидеров Гейдара Алиева «Одна нация – два государства» и Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, печаль – наша печаль».

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный 109-й годовщине победы в битве при Чанаггала.
В заключение были зачитаны стихи, под аккомпанемент Военных оркестров прозвучали патриотические песни в исполнении солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

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