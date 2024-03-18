Расим Мусабеков: В военном плане Азербайджану расслабляться нельзя

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Восемнадцатого марта завершился официальный визит в Азербайджан генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Во время посещения его принял президент Ильхам Алиев и стороны провели продуктивные переговоры по разному спектру вопросов, как по непосредственному сотрудничеству с Североатлантическим альянсом, так и по нынешнему состоянию дел по мирному процессу с Арменией и важности проведения в Азербайджане климатического саммита COP29. Прокомментировать итоги этой встречи, а также цель визита Столтенберга в Азербайджан Minval.az попросил политолога Расима Мусабекова.

По мнению эксперта, целью визита главы НАТО было информировать о планах этой структуры в отношении войны, которую ведут Россия и Иран с коллективным Западом.

«По всей вероятности, эта война будет длительной, и будет состоять как из «горячей», так и «холодной» фаз. Полагаю, что Столтенберг рекомендовал наращивать расходы и усилия по укреплению обороноспособности, а также сделал некоторые предложения и предостережения», – сказал эксперт.

В частности, по мнению политолога, Столтенберг совершает турне по Южному Кавказу со своим пакетом советов к каждой из стран региона. К примеру, Баку было рекомендовано ускорить процесс подписания мирного договора и нормализации межгосударственных отношений и в Ереване он скажет то же самое.

«Азербайджан, в отличие от Армении и Грузии, полагаю, находится в предпочтительном состоянии, так как имеет крепкие союзнические отношения с ведущей страной-членом НАТО, Турцией. А Армении, которая все еще союзник России и заигрывает с Ираном, скорей всего, Столтенберг порекомендовал поостеречься России. При этом Грузии, которая в последние годы снизила расходы и внимание к укреплению обороноспособности, он порекомендует повысить их, так как именно эта страна наиболее уязвима для военного давления с севера», – отметил эксперт.

В связи с этим Р.Мусабеков предположил, что от стран Южного Кавказа каких-либо действий против России ожидать не следует и склонять к подобным авантюрам НАТО вряд ли станет. Вряд ли НАТО сейчас готово осуществлять военные поставки или помогать в подготовке войск. Все усилия и ресурсы направляются на помощь Украине и Израилю. Да и самим странам НАТО нужно пополнять запасы вооружений и боеприпасов, срочно наращивать военные мускулы.

«Странам региона в ближайшей перспективе придется рассчитывать на собственные возможности и проводить осмотрительную внешнюю политику», – сказал Р.Мусабеков.

На вопрос о том можно ли расценивать визит как зондирование почвы на Южном Кавказе с тем, чтобы в будущем спровоцировать здесь новую войну против России, политолог сказал: «Армению захватывать не надо. Россия уже находится в этой стране посредством военных баз в Гюмри и Эрибуни. Плюс повсюду в Армении российские пограничники и агентура. Москву не устраивает Пашинян, но для его устранения нет необходимости в военном вторжении».

При этом было отмечено, что Грузия находится под патронажем Иванишвили и сей факт вполне Москву устраивает. А на сильный в военном отношении Азербайджан «сегодня как залезешь, так и слезешь». Плюс союз Азербайджана с Турцией.

При этом Р.Мусабеков отметил, что помимо прямых военных действий, существует подрывные операции, политико-дипломатический шантаж, информационное давление, подкуп и прочее из арсенала скрытых войн. При всем этом Азербайджану расслабляться никак нельзя, поскольку старая формула римлян о том, что хочешь мира – готовься к войне, актуальна для нашего региона и непосредственно страны, как никогда.

Рауф Насиров