Великобритания призвала Аргентину уважать право жителей Фолклендских (Мальвинских) островов самостоятельно решать свою судьбу и отказаться от мер экономического давления на архипелаг.

«Мы призываем Аргентину уважать право жителей Фолклендских островов определять свое будущее и прекратить более широкое экономическое давление на Фолклендские острова», — говорится в совместном заявлении главы МИД Соединенного Королевства Эда Милибэнда и генерального прокурора (атторнея) Англии и Уэльса Элли Ривс.

Оно было распространено после того, как Международный трибунал по морскому праву отклонил ходатайство Буэнос-Айреса о приостановке санкционированного Великобританией проекта по добыче нефти у спорных островов.

Лондон приветствовал это решение, назвав его подтверждением «обоснованности твердой правовой позиции и стратегии Великобритании». Как говорится в заявлении, «Великобритания не сомневается в своем суверенитете над Фолклендскими островами, своем суверенитете и суверенных правах в прилегающих морских районах, а также в праве жителей островов на самоопределение».

Ранее трибунал постановил, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска, поданного Буэнос-Айресом. Суд согласился с доводом Великобритании о том, что Аргентина не может претендовать на признание суверенных прав на континентальный шельф без предварительного установления своего суверенитета над самими островами.