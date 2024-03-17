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Компания Араза Агаларова нарастила прибыль почти на 60%

Компания Араза Агаларова нарастила прибыль почти на 60%

Компания «Лотофиш» (Московская область), принадлежащая АО «Крокус» (входит в Crocus Group Араза Агаларова), в 2023 году получила выручку в размере 33,4 млн рублей против 21,3 млн рублей в 2022 году (рост почти в 1,6 раза), сказано в отчете компании.

Валовая прибыль увеличилась до 14,6 млн рублей с 10,4 млн рублей соответственно. Чистый убыток вырос до 69,98 млн рублей с 69,18 млн рублей годом ранее.

Рыбоводство стало новым бизнесом для Crocus Group с 2019 года, когда была создана компания «Лотофиш» на базе рыбхоза «Лотошинский». Доля «Крокуса» в ООО «Лотофиш» составляет 90%, 10% принадлежит генеральному директору рыбоводной компании Валерьяну Чиковани.

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