Столтенберг рассчитывает на укрепление партнерства НАТО с Азербайджаном |
СОР29 станет важной вехой в борьбе с глобальным потеплением, заявил Столтенберг |
Зеленский обвинил Путина в имитации выборов |
Генсек НАТО: Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению |
ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов (обновлено) |
Столтенберг приветствовал растущую роль Баку в поставках газа в Европу |
Алиев пригласил Столтенберга посетить Азербайджан для участия в СОР29 |
Президент Алиев указал на активную фазу мирных переговоров с Ереваном |
Ильхам Алиев отметил долгую историю партнерства НАТО и Азербайджана |
Главное Экономика

Египет получил от ЕС €7,4 млрд

Египет получил от ЕС €7,4 млрд

Евросоюз согласился выделить Египту финансовую помощь в размере €7,4 млрд и подписал с ним совместную декларацию о повышении уровня партнерства до стратегического. Об этом сообщил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции, состоявшейся по итогам европейско-египетского саммита, который прошел в Каире.

«Сегодня мы вместе с ЕС подписали соглашение о пакете помощи Египту на сумму €7,4 млрд, а также совместную декларацию, которая повышает уровень нашего партнерства до стратегического», – заявил египетский лидер. Он добавил, что в ходе переговоров, которые состоялись сегодня в Каире, «обсудил с европейскими лидерами проблемы энергетики, производства зеленого водорода и меры по борьбе с нелегальной миграцией».

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что саммиты в нынешнем формате отныне будут проводиться каждые два года. «У нас есть планы по стратегическому и инвестиционному сотрудничеству с Египтом <…>. Мы полагаем, что у Каира есть потенциал для того, чтобы в ближайшем будущем стать энергетическим центром Ближнего Востока», – отметила она.

Теги:
Из этой рубрики
Компания Араза Агаларова нарастила прибыль почти на 60%
Экономика

Компания Араза Агаларова нарастила прибыль почти на 60%

2024/03/17, 23:32
СОР29 станет важной вехой в борьбе с глобальным потеплением, заявил Столтенберг
Экономика

СОР29 станет важной вехой в борьбе с глобальным потеплением, заявил Столтенберг

2024/03/17, 23:17
Столтенберг приветствовал растущую роль Баку в поставках газа в Европу
Экономика

Столтенберг приветствовал растущую роль Баку в поставках газа в Европу

2024/03/17, 23:06
Египет получил от ЕС €7,4 млрд
Экономика

Египет получил от ЕС €7,4 млрд

2024/03/17, 22:05
Азербайджан нарастил экспорт сельхозпродукции
Экономика

Азербайджан нарастил экспорт сельхозпродукции

2024/03/17, 19:33
NYT: Коридор из России в Индию через Азербайджан недосягаем для санкций Запада
Экономика

NYT: Коридор из России в Индию через Азербайджан недосягаем для санкций Запада

2024/03/17, 10:44
Экономика

Президент: И у Грузии, и у Азербайджана очень большой потенциал возобновляемой энергии

2024/03/16, 15:55
Ильхам Алиев: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран
Экономика

Ильхам Алиев: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран

2024/03/16, 15:51
Ильхам Алиев: В ближайшем будущем количество стран, получающих азербайджанский газ, увеличится
Экономика

Ильхам Алиев: В ближайшем будущем количество стран, получающих азербайджанский газ, увеличится

2024/03/16, 15:34