Египет получил от ЕС €7,4 млрд

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Евросоюз согласился выделить Египту финансовую помощь в размере €7,4 млрд и подписал с ним совместную декларацию о повышении уровня партнерства до стратегического. Об этом сообщил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции, состоявшейся по итогам европейско-египетского саммита, который прошел в Каире.

«Сегодня мы вместе с ЕС подписали соглашение о пакете помощи Египту на сумму €7,4 млрд, а также совместную декларацию, которая повышает уровень нашего партнерства до стратегического», – заявил египетский лидер. Он добавил, что в ходе переговоров, которые состоялись сегодня в Каире, «обсудил с европейскими лидерами проблемы энергетики, производства зеленого водорода и меры по борьбе с нелегальной миграцией».

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что саммиты в нынешнем формате отныне будут проводиться каждые два года. «У нас есть планы по стратегическому и инвестиционному сотрудничеству с Египтом <…>. Мы полагаем, что у Каира есть потенциал для того, чтобы в ближайшем будущем стать энергетическим центром Ближнего Востока», – отметила она.