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Мустафаев гордится приглашением в сборную

Мустафаев гордится приглашением в сборную

Хавбек украинского клуба «Полесье» Эмиль Мустафаев прокомментировал свое первое приглашение в сборную Азербайджана по футболу.

«Я очень рад, что меня пригласили в сборную Азербайджана. Благодарю всех, кто оказал мне такое доверие. Ранее я играл за молодежную сборную Азербайджана. Поэтому понимаю, что значит играть в национальной команде. С гордостью надену форму сборной. Я верю в себя, в то, что все будет хорошо. Я могу помочь сборной.  Если представится шанс, постараюсь показать все самое лучшее в матчах мини-турнира серии ФИФА. Надеюсь, мы проведем успешные игры», – приводит «Азериспорт» слова Мустафаева.

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