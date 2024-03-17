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NYT: Коридор из России в Индию через Азербайджан недосягаем для санкций Запада

NYT: Коридор из России в Индию через Азербайджан недосягаем для санкций Запада

Международный транспортный коридор «Север – Юг», который представляет собой мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии, будет недосягаем для санкций Запада. Об этом пишет газета The New York Times.

Автор статьи утверждает, что на протяжении столетий торговые отношения с европейскими странами были для российской экономики «главной опорой». После того как Запад начал вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкционные меры, последняя всё больше стала расширять свои связи со странами Персидского залива, а также с Индией и Китаем.

В материале утверждается, что так называемый «южный маршрут» станет ключевой составляющей планов России. На этом участке пути из РФ в Индию должна будет располагаться железная дорога, протяженность которой составит 160 километров. Стоимость проекта достигнет 1,7 миллиарда долларов. Предполагается, что этот транспортный маршрут свяжет находящиеся в Иране города Астара и Решт, а также север Исламской Республики и Азербайджан с Россией.

«Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива, которая обеспечит лёгкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбаи», — сообщает NYT.

По данным издания, этот путь увеличит экспорт российских товаров, а также укрепит торговые отношения с Китаем, так как дополнит уже существующие между Москвой и Пекином торговые пути.

«Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяжённостью почти в семь тысяч километров. И она будет недосягаема для западных санкций», — говорится в статье.

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