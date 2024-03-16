Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства |
Замминистра: Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак |
Байрамов: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана (фото) |
Турция вновь поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины |
Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны (фото) |
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео) |
Начался визит Кобахидзе в Азербайджан (фото) |
Байден поздравил Ильхама Алиева с Новрузом |
На форуме в Баку прозвучал призыв к срочному расширению ЕС |
Главное Экономика

Ильхам Алиев: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран

Ильхам Алиев: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран

«Нам хорошо известны особенности мировых энергетических рынков. Мы хорошо знаем, что спрос на азербайджанский газ на европейском континенте будет увеличиваться с каждым годом».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

Отметив, что у нас есть ресурсы, финансы для инвестирования, такие надежные друзья как Грузия и широкие транзитные возможности, глава государства подчеркнул: «В таком случае наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран. Грузия и Азербайджан выступают здесь как два надежных партнера», цитирует И. Алиева «Азертадж».

Теги:
Из этой рубрики
Экономика

Президент: И у Грузии, и у Азербайджана очень большой потенциал возобновляемой энергии

2024/03/16, 15:55
Ильхам Алиев: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран
Экономика

Ильхам Алиев: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран

2024/03/16, 15:51
Ильхам Алиев: В ближайшем будущем количество стран, получающих азербайджанский газ, увеличится
Экономика

Ильхам Алиев: В ближайшем будущем количество стран, получающих азербайджанский газ, увеличится

2024/03/16, 15:34
Президент: Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос в 2023 году на 15 процентов
Экономика

Президент: Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос в 2023 году на 15 процентов

2024/03/16, 15:30
Баку может провести Инвестиционный форум по ВИЭ
Экономика

Баку может провести Инвестиционный форум по ВИЭ

2024/03/16, 14:26
Стоимость азербайджанской нефти упала
Экономика

Стоимость азербайджанской нефти упала

2024/03/16, 11:35
Али Асадов: Число стран, снабжаемых азербайджанским газом, достигло восьми
Экономика

Али Асадов: Число стран, снабжаемых азербайджанским газом, достигло восьми

2024/03/15, 23:38
Уралоглу: Зангезурский коридор станет альтернативой БТК
Экономика

Уралоглу: Зангезурский коридор станет альтернативой БТК

2024/03/14, 22:52
Баку и Тегеран обсудили энергетическое сотрудничество (фото)
Экономика

Баку и Тегеран обсудили энергетическое сотрудничество (фото)

2024/03/14, 22:16