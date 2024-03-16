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Баку может провести Инвестиционный форум по ВИЭ

Баку может провести Инвестиционный форум по ВИЭ

В Баку обсудили вопрос проведения Инвестиционного форума по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Об этом в своем аккаунте в социальной сети «Х» написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Вопрос обсуждался в ходе встречи министра энергетики Азербайджана с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничество с агентством в рамках платформы ускорения энергетического перехода (ETAF). Также были оценены возможности сотрудничества по содействию финансированию проектов возобновляемых источников энергии посредством ETAF.

Стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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