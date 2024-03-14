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Легион «Свобода России» намерен дойти до Москвы

Легион «Свобода России» намерен дойти до Москвы

Бойцы Легиона «Свобода России» своей главной миссией считают «марш на Москву» с целью освобождения России. Об этом сообщает Newsweek.

В комментарии изданию один из добровольцев легиона Алексей Барановский с позывным «Февраль» заявил, что бойцы намерены в конечном итоге осуществить «марш на Москву» для «освобождения России».

«Возможно, мы не сможем этого добиться сейчас, но это наша главная миссия», – сказал он.

Барановский отметил, что операция повстанцев по прорыву российской границы связана с президентскими выборами в РФ.

«Возможно, мы не сможем остановить федеральные выборы, но мы можем сорвать региональные голосования, поэтому мы делаем все возможное, принося этот «воздух свободы» по крайней мере в некоторые части страны», – пояснил он.

По словам Барановского, повстанческие формирования хотят активизировать напуганную внутреннюю оппозицию в РФ.

«Как граждане России мы решили, что также хотим поучаствовать в этих выборах – и это наш способ, чтобы наш голос был услышан. Мы голосуем за вооруженное сопротивление, за восстание, революцию», – сказал он, призвав всех россиян присоединяться к добровольцам.

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