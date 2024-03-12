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Давиташвили: Позиция Азербайджана важна для эксплуатации нефтепровода

Давиташвили: Позиция Азербайджана важна для эксплуатации нефтепровода

Грузия ведет интенсивные переговоры с Азербайджаном по транспортировке казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса.

Об этом говорится в заявлении первого заместителя премьер-министра Грузии, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили.

Давиташвили отметил, что это проект, предполагающий сотрудничество не только Грузии, но и нескольких стран. По его словам, в этом вопросе также налажены прямые отношения с ВР.

Министр отметил, что позиция Азербайджана важна для эксплуатации нефтепровода, и Грузия ведет интенсивный диалог с Баку по этому вопросу.

Давиташвили добавил, что транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу может начаться уже в этом году.

«Казахстанская нефть – это другой вид, и ее не следует путать с азербайджанской нефтью. Я думаю, что теперь у нас есть уверенность в основных вопросах. В будущем мы думаем, что сможем перевезти более миллиона тонн нефти. Надеюсь, что транспортировка нефти начнется в этом году», – отметил он.

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