Ежемесячно планируется отправка из Казахстана в Азербайджан 10 контейнерных поездов

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В связи с прибытием контейнерного поезда по Среднему коридору в Азербайджан был организован телемост.

Согласно информации ЗАО «Азербайджанские железные дороги», председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов и председатель АО «Казахстанские железные дороги» Нурлан Сауранбаев присоединились к телемосту, организованному с участием глав государств обеих стран по случаю прибытия в Баку по Среднему коридору контейнерного поезда, следующего по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан.

Поезд, состоящий из 61 контейнера, преодолел маршрут протяженностью 7 тыс. км (терминал в Сиане – Актау – станция «Абшерон») за 11 дней. В ходе мультимодальной перевозки состоялась перевалка контейнеров в порту Казахстана и они были доставлены по Каспийскому морю в Бакинский международный морской торговый порт, а оттуда – на станцию «Абшерон».

Согласно предварительной договоренности, через него планируется отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц. Кроме того, для развития Среднего коридора создана цифровая платформа DTC, ориентированная непосредственно на потребителей, Азербайджанская и казахстанская железные дороги интегрированы в систему отслеживания грузов по маршруту в режиме реального времени с помощью функции «Track and Trace». Создание и развитие единой цифровой экосистемы еще больше увеличивает прозрачность и привлекательность Среднего коридора.