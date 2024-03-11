Президент Алиев дал официальный прием в честь Токаева |
Борт Azerbaijan Airlines не смог вылететь из Анкары в Баку |
Нетаньяху пообещал уничтожить руководителей ХАМАС |
Подписаны азербайджано-казахстанские документы (фото, видео) |
Москва: Запад хочет превратить Армению в инструмент против России |
Президент Алиев: Гатарын йолу ачыг олсун |
Токаев: Эта победа войдет в скрижали летописи Азербайджана |
Алиев заявил, что в Баку радуются успехам Казахстана |
ВС Армении попытались совершить разведполеты над позициями азербайджанской армии в Товузском направлении |
Главное Экономика

Ежемесячно планируется отправка из Казахстана в Азербайджан 10 контейнерных поездов

Ежемесячно планируется отправка из Казахстана в Азербайджан 10 контейнерных поездов

В связи с прибытием контейнерного поезда по Среднему коридору в Азербайджан был организован телемост.

Согласно информации ЗАО «Азербайджанские железные дороги», председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов и председатель АО «Казахстанские железные дороги» Нурлан Сауранбаев присоединились к телемосту, организованному с участием глав государств обеих стран по случаю прибытия в Баку по Среднему коридору контейнерного поезда, следующего по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан.

Поезд, состоящий из 61 контейнера, преодолел маршрут протяженностью 7 тыс. км (терминал в Сиане – Актау – станция «Абшерон») за 11 дней. В ходе мультимодальной перевозки состоялась перевалка контейнеров в порту Казахстана и они были доставлены по Каспийскому морю в Бакинский международный морской торговый порт, а оттуда – на станцию «Абшерон».

Согласно предварительной договоренности, через него планируется отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц. Кроме того, для развития Среднего коридора создана цифровая платформа DTC, ориентированная непосредственно на потребителей, Азербайджанская и казахстанская железные дороги интегрированы в систему отслеживания грузов по маршруту в режиме реального времени с помощью функции «Track and Trace». Создание и развитие единой цифровой экосистемы еще больше увеличивает прозрачность и привлекательность Среднего коридора.

Теги:
Из этой рубрики
Ежемесячно планируется отправка из Казахстана в Азербайджан 10 контейнерных поездов
Экономика

Ежемесячно планируется отправка из Казахстана в Азербайджан 10 контейнерных поездов

2024/03/11, 19:29
Трамп: Не позволю странам отказаться от доллара
Экономика

Трамп: Не позволю странам отказаться от доллара

2024/03/11, 18:41
Азербайджанские инвестиции в грузинскую экономику достигли $54 млн
Экономика

Азербайджанские инвестиции в грузинскую экономику достигли $54 млн

2024/03/11, 18:34
Президент Алиев: Гатарын йолу ачыг олсун
Экономика

Президент Алиев: Гатарын йолу ачыг олсун

2024/03/11, 18:15
Мишустин поручил кабмину тщательно отслеживать исполнение договоренности с Азербайджаном
Экономика

Мишустин поручил кабмину тщательно отслеживать исполнение договоренности с Азербайджаном

2024/03/11, 16:44
Новый антирекорд турецкой лиры
Экономика

Новый антирекорд турецкой лиры

2024/03/11, 16:12
Алиев и Токаев понаблюдали за прибытием контейнерного поезда из Китая (фото)
Экономика

Алиев и Токаев понаблюдали за прибытием контейнерного поезда из Китая (фото)

2024/03/11, 14:30
Европейский инвестбанк выделил Азербайджану кредитную линию в 10 млн. евро
Экономика

Европейский инвестбанк выделил Азербайджану кредитную линию в 10 млн. евро

2024/03/11, 11:28
Австралийские фермеры вынуждены вырубать виноградники
Экономика

Австралийские фермеры вынуждены вырубать виноградники

2024/03/10, 23:49