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В Бразилии женщина купила диплом врача и приняла около 30 пациентов

В Бразилии женщина купила диплом врача и приняла около 30 пациентов

Женщина, которая выдавала себя за врача и купила свой диплом онлайн за 8 долларов, была арестована в свой первый рабочий день в медицинском учреждении в Бразилии, пишет Daily Mail.

27-летняя Мария Сантана была задержана в государственной клинике в Сан-Паулу, после приема около 30 пациентов.

Сотрудники с подозрением отнеслись к медицинским процедурам, которые она проводила, и проверили ее регистрационный номер в рабочих документах, который, как оказалось, соответствовал номеру другого врача.

Были вызваны власти, которые задержали ее на месте происшествия.

Сантана призналась в преступлении и рассказала следователям, что приобрела свой диплом с регистрационным номером через Интернет.

Она была помещена под стражу до суда.

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