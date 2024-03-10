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Пилоты Batik Air заснули во время полета

Пилоты Batik Air заснули во время полета

Оба индонезийских пилота заснули во время полета и не отвечали на звонки в течение почти 30 минут.

Пилот и второй пилот одновременно спали около 28 минут во время рейса авиакомпании Batik Air, следовавшего из Юго-Восточного Сулавеси в столицу Индонезии, Джакарту, сообщает The Guardian.

Инцидент привел к ряду навигационных ошибок, однако 153 пассажира Airbus A320 и четыре бортпроводника не пострадали во время полета, который длился два часа 35 минут.

Генеральный директор воздушного транспорта Мария Кристи Эндах Мурни заявила, что Министерство транспорта «выносит строгий выговор» авиакомпании Batik Air в связи с инцидентом.

Она призвала авиакомпанию уделять больше внимания времени отдыха экипажей.

«Мы проведем расследование и анализ ночного рейса в Индонезии, связанного с управлением рисками усталости для Batik Air и всех операторов полетов», – сказала Кристи.

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