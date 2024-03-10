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Атаки хуситов в Красном море подняли спрос на маршрут через Россию

Атаки хуситов в Красном море подняли спрос на маршрут через Россию

Спрос на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге через Россию резко вырос после того, как хуситы начали атаковать коммерческие суда в Красном море, пишет Financial Times со ссылкой на данные логистических компаний и железнодорожных операторов.

По данным немецкой компании DHL, запросы на перевозку грузов по российскому железнодорожному коридору подскочили примерно на 40 процентов. В компании RailGate Europe заявили, что спрос вырос на 25-35 процентов. Нидерландская Rail Bridge Cargo сообщила, что грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году выросли на 31 процент.

Перенаправление поставок увеличило время доставки грузов между Китаем и Северной Европой на 7-10 дней, до 50-55 дней. В DHL сообщили, что время доставки по железной дороге через Россию между китайским Чэнду и немецким Дуйсбургом составляет 25-30 дней. Оттуда грузы идут в Северную Европу.

После начала «спецоперации» Евросоюз ввел почти полный запрет на грузовые автомобильные перевозки в Россию и из России и Беларуси. Также действуют ограничения на доступ РЖД к некоторым финансовым услугам. В то же время отсутствует запрет на перемещение товаров по железной дороге через Россию.

Большинство грузов из Азии в Европу перевозятся по железной дороге через Казахстан в Россию и далее в Белоруссию. Некоторые грузы идут из Китая в Россию восточнее Монголии. Часть логистических компаний предлагают маршрут в обход России — через Казахстан, Азербайджан и Турцию, но он занимает больше времени.

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