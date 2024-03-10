Токаев: Азербайджан добился успехов в продвижении «зеленой» повестки

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Сегодня весь цивилизованный мир движется к цели декарбонизации экономики, и Казахстан не является исключением.

Об этом перед приездом в Азербайджан в интервью газете «Азербайджан» и информационному агентству АПА заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мы поставили перед собой достаточно амбициозную задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это довольно непростая задача, учитывая, что 70% производства электроэнергии страны обеспечивается за счет угольной генерации.

Тем не менее, потенциал «зеленой» энергии в нашей стране колоссален: речь идет об 1 млрд ГВт/ч в год. В этой связи крупнейшие мировые компании сегодня проявляют большой интерес к инвестированию.

Одним из самых перспективных и масштабных является проект по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области. Здесь создается уникальное предприятие стоимостью 50 млрд евро совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy Group.

В ближайшей перспективе будет простроена ветроэлектростанция мощностью 1 ГВт на юге Казахстана. Также стратегическую роль играет реализация проектов с ведущими мировыми компаниями, такими как ACWA Power из Саудовской Аравии, Masdar из ОАЭ и др.

Знаю, что и Азербайджан добился серьезных успехов в активном продвижении «зеленой» повестки. Сегодня Ваша страна является успешным поставщиком электроэнергии на внешние рынки и участвует в инициативе под названием Black Sea Energy, которая является частью европейской инициативы Global Gateway.

Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы приветствуем инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем.

В ноябре прошлого года в Баку министры экономики и энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы экспорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Европу через территорию Азербайджана.

Также состоялся обмен мнениями по вопросу развития проектов в области «зеленой» энергетики. По итогам встречи наши страны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии в Европу и подготовке экономического обоснования проекта. Таким образом, в скором времени проекты, реализуемые в Черном и Каспийском морях, соединятся, что усилит позиции наших стран в качестве поставщиков электроэнергии», – сказал казахстанский лидер.