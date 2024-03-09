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Повышен кредитный рейтинг Турции

Повышен кредитный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Турции с «B» до «B+» и улучшило прогноз по рейтингу со «стабильного» до «позитивного», сообщает агентство Анадолу.

Согласно этому сообщению повышение рейтинга обусловлено ростом уверенности в устойчивости и эффективности политики, проводимой после изменений в июне 2023 года, включая более активное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на снижение макроэкономической и внешней уязвимости.

Инфляционные ожидания снизились, а риски внешней ликвидности уменьшились, что отражает более благоприятные условия внешнего финансирования, увеличение резервов, снижение объема депозитов, защищенных валютой, и сокращение дефицита счета текущих операций.

Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что общий курс макроэкономической политики Турции соответствует значительному снижению инфляции и что внешняя уязвимость продолжает снижаться с точки зрения снижения дефицита счета текущих операций и укрепления запасов ликвидности.

Ожидается, что в этом году темпы роста турецкой экономики составят 2,8 процента, говорится в заявлении, при этом отмечается, что в 2025 году темпы роста могут увеличиться до 3,1 процента.

В заявлении говорится, что результаты местных выборов в марте, как ожидается, не приведут к изменению политики.

8 сентября 2023 года агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Турции на уровне «B» и повысило прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного» через 2 года.

Согласно календарю Fitch, следующая оценка Турции запланирована на 6 сентября.

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