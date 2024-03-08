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Азербайджан и Россия признали взаимную совместимость систем пищевой безопасности

Азербайджан и Россия признали взаимную совместимость систем пищевой безопасности

Азербайджан и РФ признали эквивалентными системы пищевой безопасности обеих стран.

Согласно информации Россельхознадзора, это произошло после того, как агентство пищевой безопасности Азербайджана оценило действующую в РФ систему на основании данных российской службы и в ходе очных проверок.

В результате Россельхознадзор и агентство установили совместимость российской системы пищевой безопасности с системой, применяемой в Азербайджане, а также со стандартами комиссии «Кодекс Алиментариус» (совместный межправительственный орган ФАО и ВОЗ) и Всемирной организации по охране здоровья животных.

Совместимость систем будет способствовать увеличению товарооборота продовольственных товаров между Азербайджаном и Россией. «Согласно данному решению, российские предприятия, производящие пищевую продукцию повышенного риска, смогут экспортировать свою продукцию в Азербайджан без дополнительного оценивания», – отметили в Россельхознадзоре.

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